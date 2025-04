Pour achever les P’tites Routes du Soleil Gravel, un itinéraire qui traverse les Alpes, une cagnotte a été mise ligne.

845 km de petites routes tranquilles entre Thonon-les-Bains et Nice, des cols oubliés, des villages suspendus dans le temps, des paysages à couper le souffle, 17 500 m de D+, de l’effort, de l’émotion, de la liberté. C’est ce que proposent les P’tites Routes du Soleil Gravel. Un itinéraire unique, mais qui a besoin de fonds pour exister. C’est pour cette raison qu’une cagnotte a été mise en ligne sur la plateforme Ulule.

La collecte est portée par Lionel Terrail et Jean-Loup Tétard, principaux fondateurs de Grandes Itinérances, une petite société dédiée au voyage à vélo dans les Alpes. Les deux deux cyclistes passionnés viennent de terminer et d’autofinancer un intense travail de repérage cartographique, d’exploration terrain et de préparation (trace GPX, cartographie, descriptif, photos), d’un nouvel itinéraire exceptionnel : les P’tites Routes du Soleil Gravel. Cette nouvelle route est l’aboutissement d’une démarche de 4 ans, pendant lesquels ils ont développé trois premiers itinéraires au long cours, entre Thonon-les-Bains et Nice :

Route des Grandes Alpes , par les grands cols Tour de France (sur la route).

, par les grands cols Tour de France (sur la route). Route des Grandes Alpes Gravel , par les pistes (à chaque fois que c’est possible).

, par les pistes (à chaque fois que c’est possible). P’tites Routes du Soleil, à travers l’ensemble des massifs préalpins (sur la route).

Une cagnotte pour atteindre 2200 €

Avec plus de 800 km hors-pistes et sur des petites routes tranquilles, P’tites Routes du Soleil Gravel est le dernier maillon de la chaîne. Nous voulons qu’il soit en ligne sur notre site Route des Grandes Alpes en juin pour que tous les passionnés de vélo et d’itinérance puissent en profiter gratuitement dès cet été et pendant l’automne. Lac Léman, Lac du Bourget, Chartreuse, Vercors, Drôme Provençale, Buëch, Alpes-de-Haute-Provence, Verdon, arrière-pays Niçois… 2200 € sont nécessaires pour financer la dernière étape. Si ce montant est dépassé, l’excédent sera affecté à l’illustration photographique du parcours.

Le montant de 2 200 € HT correspond à la rétribution de l’association France Vélo Tourisme, qui assure l’intégration complète des « P’tites Routes du Soleil Gravel » dans l’écosystème national des grands itinéraires cyclables. Cette intégration garantit :