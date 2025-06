Une icône du vélo pliant à l’assaut des marchés financiers

DAHON, pionnier mondial du vélo pliant, a officiellement soumis les informations pour une introduction en bourse sur le Hong Kong Stock Exchange (HKEX). L’annonce, relayée au début de l’année 2025, confirme l’ambition du groupe de consolider sa présence internationale, avec China Securities International comme sponsor exclusif.

Un peloton de tête dans le marché mondial

Fondée en 1982 par le physicien David T. Hon, DAHON a conquis une position de leader sur le segment du vélo pliant, avec 21,1 % de parts de marché en Chine continentale et 5,6 % à l’échelle mondiale (données CIC, 2023). Ce succès repose sur une combinaison de rigueur technologique, d’innovations brevetées et de designs adaptés aux mobilités urbaines contemporaines.

Une gamme qui embraye sur tous les terrains

Initialement centré sur le vélo pliant, le catalogue de DAHON s’est enrichi de vélos de route, VTT, modèles pour enfants et vélos électriques. Parmi les références marquantes, le Mariner D8 a été désigné « meilleur vélo pliant » par le New York Times en 2024. Au total, l’entreprise propose plus de 70 modèles.

Technologie et compacité au service du cycliste urbain

DAHON détient actuellement 108 brevets actifs en Chine et 22 à l’international, dont plusieurs sont partagés dans le cadre du programme Sharing 360. L’entreprise mise notamment sur sa technologie D-VELO, qui comprend le DELTECH et le Super Downtube : des dispositifs améliorant la rigidité du cadre tout en optimisant le comportement dynamique du vélo.

Un réseau de distribution à échelle mondiale

Avec une présence dans 25 pays et régions, DAHON bénéficie d’une solide infrastructure de distribution, en ligne comme en magasin. En Chine, la marque est distribuée via 650 boutiques physiques et sur les plateformes majeures (JD.com, Tmall, Douyin). L’ouverture de vitrines numériques sur Amazon et Walmart participe à son ancrage international.

Un sprint financier avant la grande échappée boursière

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : DAHON est passé de 148 956 unités vendues en 2022 à 229 525 en 2024, avec un taux de croissance annuel moyen de 24,1 %. Sa croissance fulgurante surpasse ses quatre principaux concurrents chinois.

Avec cette entrée en bourse, DAHON pédale en tête d’un peloton en mutation. Le vélo pliant, autrefois niche technique, s’impose comme un acteur clé de la mobilité durable. Cette IPO ne marque pas seulement un tournant financier, mais aussi une déclaration d’intention : réinventer le quotidien des cyclistes urbains, tout en consolidant une hégémonie industrielle et technologique acquise sur quatre décennies.