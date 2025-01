Garmin a dévoilé son rapport de données Garmin Connect 2024, qui offre un aperçu mondial des principales tendances en matière de santé et de forme physique.

Garmin a publié son rapport de données Garmin Connect 2024, qui analyse les tendances globales en matière de santé et de forme physique de ses utilisateurs dans le monde entier. Comme en attestent les statistiques détaillées sur la santé et le bien-être (qualité de sommeil, réaction du corps au stress, etc.) et les données sportives comme le nombre moyen de pas quotidiens fournies par la communauté Garmin Connect, l’année 2024 a été encore une fois très active.

Points clés sur la santé et le bien-être

Niveau de Body Battery moyen : 71 . Les utilisateurs Garmin ont plus d’énergie le mardi, tandis que le samedi est généralement le jour où l’activité est la plus faible. Les Pays-Bas enregistrent le score moyen de Body Battery le plus élevé, tandis que le Japon a la moyenne la plus faible.

. Les utilisateurs Garmin ont plus d’énergie le mardi, tandis que le samedi est généralement le jour où l’activité est la plus faible. Les Pays-Bas enregistrent le score moyen de Body Battery le plus élevé, tandis que le Japon a la moyenne la plus faible. Score de sommeil moyen : 71 . Les utilisateurs des Pays-Bas dorment mieux que tous les autres, tandis que l’Indonésie affiche le score de sommeil moyen le plus faible.

. Les utilisateurs des Pays-Bas dorment mieux que tous les autres, tandis que l’Indonésie affiche le score de sommeil moyen le plus faible. Score de stress moyen : 30. Le lundi est le jour le moins stressant de la semaine, tandis que les scores les plus élevés sont enregistrés le samedi. Cette année, la Malaisie enregistre le score de stress le plus élevé, contrairement à la Corée du Sud, où il est le plus faible.

Points clés sur la forme physique

Score moyen de préparation à l’entraînement : 60. Les utilisateurs de Nouvelle-Zélande sont les mieux préparés à un entraînement, tandis que la Corée du Sud affiche le score moyen le plus faible.

: Les utilisateurs de Nouvelle-Zélande sont les mieux préparés à un entraînement, tandis que la Corée du Sud affiche le score moyen le plus faible. Le statut d’entraînement semble lié à la saisonnalité dans l’hémisphère nord, où le statut « Désentraînement » est le plus courant en octobre, novembre et décembre, tandis que les statuts « Niveau optimal » et « Productif » sont typiques des mois de juin, juillet, août et septembre.

Pas quotidiens : 8 317 par jour . La communauté Garmin à Hong Kong est celle qui marche le plus, tandis que l’Indonésie enregistre la moyenne quotidienne la plus basse.

. La communauté Garmin à Hong Kong est celle qui marche le plus, tandis que l’Indonésie enregistre la moyenne quotidienne la plus basse. Âge physique : en moyenne, le corps des utilisateurs Garmin est 2,48 ans « plus jeune » que leur âge réel.

Principales augmentations d’activité enregistrées dans Garmin Connect

Course à pied sur piste : +65 %

HIIT : +56 %

Pilates : +42 %

Vélo électrique : +38 %

Escalade en intérieur : +31 %

Des appareils approuvés par des athlètes professionnels

Garmin sponsorise certains des meilleurs athlètes au monde, notamment des coureurs et des cyclistes professionnels. Hannah Shell est une cycliste professionnelle de VTT, gravel et une athlète sponsorisée par Garmin. Voici comment la technologie intégrée aux dernières montres connectées de Garmin l’aide à vivre pleinement sa passion.

« J’utilise les données de l’application Garmin Connect comme mesure objective de la réaction de mon corps à ma charge d’entraînement actuelle. Les données présentées dans l’application Garmin Connect me permettent d’identifier les éventuels facteurs externes (stress, maladie, etc.) pouvant contribuer à la fatigue ».