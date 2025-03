Les plateformes buycyle et Biked ont décidé de s’associer pour rendre l’achat et la vente de vélos d’occasion hauts de gamme plus simple.

Buycycle, leader de la vente en ligne de vélos haut de gamme de seconde main, vient d’annoncer ce jeudi 13 mars le début de son partenariat avec Biked, un acteur majeur du marché français du vélo. Cette collaboration marque une étape importante dans la mission de buycycle : révolutionner le marché du vélo de seconde main en offrant plus d’accessibilité, de transparence et de durabilité dans toute l’Europe.

La combinaison de l’expertise locale et la base d’utilisateurs fidèles de Biked, avec l’inventaire étendu et la marketplace internationale de buycycle, a pour vocation de rendre l’achat et la vente de vélos d’occasion hauts de gamme plus simple, plus sûrs et plus respectueux de l’environnement. Les clients des deux plateformes peuvent désormais profiter d’un choix plus vaste de vélos, d’une sécurité renforcée lors des transactions.

Théo Golditchuk, cofondateur de buycycle :

“Nous sommes ravis d’accueillir Biked dans la famille buycycle. La France est l’un des berceaux du cyclisme professionnel et constitue un marché clé pour nous. Ce partenariat nous permet de continuer de proposer les services qu’apprécient les utilisateurs de Biked, tout en leur faisant bénéficier de notre large choix de produits et de notre portée internationale. Ensemble, nous rendons l’achat et la vente de vélos d’occasion plus facile, plus sûr et plus durable que jamais. Nous voyons un potentiel immense sur le marché français et nous nous engageons à servir nos clients locaux de manière encore plus ciblée. Ce partenariat nous permet de franchir un nouveau cap dans cet engagement. »

Olivier Roche, cofondateur de Biked :

« Depuis le tout début, Biked et buycycle partagent le même ADN : une équipe de passionnés qui souhaite casser les codes et rendre l’achat-vente de vélos d’occasion plus simple et plus sûr. buycycle s’est rapidement développé à travers l’Europe, offrant aux vendeurs un large accès à une vaste communauté d’acheteurs potentiels. La mission qui anime Biked depuis le premier jour — aider les passionnés de vélo à vendre rapidement et en toute sécurité — atteint désormais une toute nouvelle dimension. Nous sommes fiers et enthousiastes d’offrir à nos 120 000 utilisateurs la possibilité de nous rejoindre sur la plateforme européenne leader de l’achat-vente de vélos d’occasion ».