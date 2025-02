Depuis 2015, Axel Carion sillonne le monde en Gravel. Il a même créé le premier championnat du monde de courses d’ultracyclisme.

Pionnier d’une nouvelle génération de voyageurs engagés et fins observateurs des changements de notre planète, Axel Carion découvre le vélo tardivement, à la fin de ses études avec un groupe d’amis et part traverser la chaine montagneuse des Carpates (Slovaquie, Ukraine, Roumanie, Moldavie) sur 1200 km en dix jours. C’est une révélation pour lui, il rentre de ce voyage complètement transformé. Pendant 7 ans, il travaille dans l’énergie solaire pour un groupe industriel français et décide en 2015 de faire le grand saut et effectue la traversée intégrale de la cordillère des Andes de la Colombie à Ushuaïa. Après 240 jours de défis extrêmes, il comprend que le vélo deviendra son mode de vie, un moyen à travers les kilomètres et les territoires traversés de saisir les enjeux de notre monde.

En Amérique du Sud, il pédale au cœur de nombreuses mines à ciel ouvert et saisit la magnitude de l’exploitation des ressources énergétiques (lithium et minerais), l’importance cruciale de l’accès à l’eau, les défis environnementaux. Il parcourt à hauteur d’homme et au rythme de la Petite Reine les pays en crise du Venezuela, du Sri Lanka et plus récemment de la Bolivie, et observe les beautés, mais aussi les tensions de notre monde. S’en suivra une vie hors normes à travers laquelle Axel Carion, “l’homme vélo” ou “BikingMan” va parcourir plus de 20 expéditions extrêmes à vélo autour du globe, cumulant 200 000 kilomètres, soit 5 fois le tour de la Terre en kilomètres parcourus et plus de 2 millions de mètres de dénivelé positif.

Le BikingMan

Axel Carion, fonde le BikingMan en 2016 : premier championnat du monde de courses d’ultracyclisme avec des épreuves à travers le monde (Brésil, Europe, Taïwan, Maroc,…). En seulement quelques années, le phénomène BikingMan explose et donne naissance à une communauté de milliers d’athlètes (à l’image de l’Ultra-trail pédestre) voulant relever le défi de parcourir 1000 km en moins de 120 heures en autonomie.

Prochaine expédition en Colombie

Axel Carion s’apprête à prendre le départ pour une nouvelle expédition en Colombie à partir du 21 février 2025 : 1200 km d’exploration en Gravel en Colombie avec près de 25 000 mètres de dénivelé positif au cœur de la cordillère des Andes (Occidentale et centrale). Les points clefs : l’ascension d’un des plus hauts cols de Colombie à 4 100m d’altitude (alto la Llorona), des pistes en gravier technique ainsi que le suivi du fleuve Magdalena. Cette nouvelle expédition en Colombie lui permettra de se préparer physiquement et mentalement pour son futur défi du mois d’août 2025 : traverser les États-Unis du nord au sud en VTT en suivant les pistes verticales le long de la ligne continentale de partage des eaux d’Amérique du Nord. Il traversera à cette occasion les chaînes côtières du Pacifique et les montagnes rocheuses sur 4400 km.

Dans son livre « Le Monde à Vélo », Axel Carion entraîne le lecteur dans un voyage extraordinaire à travers certains des paysages les plus spectaculaires de la planète. Chaque page raconte une histoire fascinante d’endurance, d’émerveillement et de dépassement de soi récoltée patiemment durant plus de 150 000 km à vélo autour du monde.