Alors qu’il vient de prendre sa retraite de coureur professionnel, Luke Rowe va devenir directeur sportif dès le 1ᵉʳ novembre.

Luke Rowe va devenir directeur sportif de la formation Décathlon AG2R La Mondiale dès le 1ᵉʳ novembre. Alors qu’il vient de mettre un terme à sa carrière de coureur professionnel, le Gallois de 34 ans apportera toute son expérience aux coureurs de l’équipe française. Après 13 saisons chez les professionnels sous le maillot de l’équipe Ineos, Rowe a occupé un rôle de coéquipier modèle et de capitaine de route sur de nombreuses courses.

Saying goodbye is hard so we’ll just say this…

Thank you @LukeRowe1990 🤝

Top rider. Top human being. Congratulations on an incredible career on the bike! pic.twitter.com/zD3ft4i93a

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 7, 2024