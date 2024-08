L’équipe Bingoal WB et Philippe Wagner – Bazin vont fusionner en 2025, pour devenir une structure franco-belge avec le statut UCI ProTeam.

Les dirigeants des structures professionnelles “Philippe Wagner – Bazin” et “Cycling Team Bingoal WB” ont signé le lundi 5 août 2024 un accord qui va aboutir à la fusion de leurs deux entités. Une nouvelle équipe, à l’identité franco-belge, sera engagée lors de la saison 2025 avec le statut UCI ProTeam (2ᵉ division mondiale). Philippe Wagner et Christophe Brandt, les dirigeants des deux structures actuelles, œuvreront afin que la mise en commun de leurs moyens humains et matériels permettent à la nouvelle entité de nourrir de hautes ambitions. Elle visera à court terme une participation aux plus grandes classiques (Paris-Roubaix, Tour des Flandres, etc.) et aux épreuves par étapes d’une semaine telle que Paris-Nice.

Le nom de la nouvelle structure, son organisation, ses sponsors et sa composition seront prochainement communiqués. Via cette fusion, l’équipe française Philippe Wagner – Bazin poursuivra son développement, quatre ans après sa création et un an après son accession en UCI Continental. L’équipe belge Bingoal WB, créée en 2011, se verra quant à elle offrir de pérenniser sa présence en UCI ProTeam avec une structuration différente et l’apport de nouveaux moyens.

Philippe Wagner :

« C’est un grand jour pour notre structure cycliste, née il y a quatre ans. Grâce à la fusion avec l’équipe Bingoal WB, nous allons pouvoir poursuivre notre progression en visant plus haut et plus fort en ProTeam. »

Christophe Brandt :

« Nous sommes très heureux et fiers de lier notre destinée à Philippe Wagner. Cela permettra de donner une nouvelle impulsion à notre projet sportif, un nouvel élan à nos ambitions. Notre objectif sera de poursuivre, ensemble, notre progression dans la hiérarchie du cyclisme mondial ! »