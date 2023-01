Cher lecteurs,

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année et que vous êtes prêt à démarrer cette nouvelle année sur le grand braquet avec enthousiasme et optimisme. Au nom de toute l’équipe de Velo101.com, nous vous souhaitons une année pleine de succès, de bonheur et de moments inoubliables à vélo associés à une santé de fer.

2022 se termine avec des beaux moments que l’on gardera en tête. Du succès de Mathieu van der Poel pour sur le Giro, au sacre de Remco Evenepoel sur la Vuelta, en passant par le duel Vingegaard-Pogacar sur le Tour de France. On retiendra aussi les démonstrations de Wout van Aert que ce soit en route ou en cyclo-cross. Que cette année soit pour vous l’occasion de découvrir de nouvelles routes, de nouveaux horizons et de vous fixer de nouveaux objectifs. Chez Velo101, nous sommes heureux de partager notre passion et de pouvoir vous offrir chaque jour des articles et de l’actualité, qui, nous l’espérons, vous ont été utiles et vous ont permis de suivre l’actualité cycliste en 2022.

Pour nous l’année fut chargée avec grosse mise à niveau de notre site qui continuera d’évoluer en 2023 et de nouveaux projets qui verront le jour tout au long de l’année. Nous espérons que vous continuerez à nous suivre et à nous lire, et nous nous engageons à vous offrir toujours plus.

Encore une fois, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2023 et nous vous remercions pour votre fidélité, car vous avez été plus nombreux que jamais à nous lire en 2022.

L’équipe de Velo101.com