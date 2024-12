Un casting de légendes pour une édition historique

La 17ème édition de Velofollies promet d’être exceptionnelle avec un plateau de stars bien fourni. Karl Vannieuwkerke, la voix emblématique de « Vive-le-Vélo », animera des entretiens exclusifs avec les plus grands noms du peloton. Tom Boonen, surnommé « Tornado de Balen », partage l’affiche avec Greg Van Avermaet et l’infatigable Thomas De Gendt. Vincenzo Nibali, le « Requin de Messine », représente le charisme italien, accompagné de l’élégant Ivan Basso. Les aficionados pourront également croiser « El Pistolero » Alberto Contador et le sprinteur André « Le Gorille » Greipel lors de séances de dédicaces exclusives.

Velofollies 300 exposants répartis sur 40,000 m²

Avec plus de 300 exposants répartis sur 40,000 m², Velofollies propose la plus grande offre du Benelux en matière de cyclisme. Des vélos de route aux VTT, en passant par les vélos électriques, chaque segment est représenté avec des innovations prêtes à vous faire rêver. Les tendances technologiques se trouvent au cœur de Velofollies 2025. Les systèmes GPS intégrés, la surveillance du rythme cardiaque, et les suspensions automatiques démontrent la fusion entre confort, sécurité, et développement durable. De plus, les fabricants mettent maintenant l’accent sur l’utilisation de matériaux écologiques comme le bambou et l’aluminium recyclé, soulignant leur engagement envers un avenir plus durable.

La révolution électrique continue

Le VAE sportif marque un tournant décisif dans son évolution. Les batteries, désormais parfaitement intégrées aux cadres, offrent une autonomie record tout en conservant une ligne racée. Les moteurs de nouvelle génération délivrent une assistance intelligente et progressive, transformant chaque sortie en une expérience unique. Un vaste espace d’essai permet aux visiteurs d’expérimenter ces innovations en conditions réelles.

Technologies embarquées : le vélo connecté

L’intelligence artificielle s’invite dans le peloton avec des systèmes GPS intégrés de dernière génération. Les antivols connectés géolocalisés garantissent une sécurité optimale, tandis que le monitoring cardiaque embarqué révolutionne l’entraînement. Les suspensions auto-adaptatives ajustent leur comportement en temps réel selon le terrain. Toutes ces innovations se voient et se testent sur place.

Un programme d’exception sur 40.000 m²

Les ateliers techniques abordent des thématiques essentielles : nutrition sportive, optimisation de l’entraînement, biomécanique du pédalage et résolution des problématiques de confort. Des experts reconnus partagent leur savoir-faire lors de masterclass exclusives.

Le tourisme cycliste occupe une place prépondérante avec la présence de tour-opérateurs spécialisés. Des séjours sur-mesure sont proposés, des échappées contemplatives aux raids les plus exigeants, en passant par l’ascension des cols mythiques qui ont forgé la légende du cyclisme.

Informations pratiques

Dates : Du 17 au 19 janvier 2025

Horaires :

Vendredi : 10h-20h (nocturne exceptionnelle)

Samedi et dimanche : 10h-18h

Lieu : Kortrijk Xpo

Accès direct et parking gratuit

Navettes régulières depuis la gare

Tarification :

Prévente : 15€

Sur place : 18€

Tarif groupe (10 personnes) : 12€ par personne

Réservations : www.velofollies.be