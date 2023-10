Greg Van Avermaet, l’une des figures emblématiques du cyclisme mondial, se prépare pour sa dernière course professionnelle. Avec un palmarès étoffé, le Belge espère briller une dernière fois sur Paris-Tours, une classique qu’il affectionne particulièrement.

Une carrière légendaire et une affection pour Paris-Tours

Né le 17 mai 1985 à Lokeren, Greg Van Avermaet a marqué le monde du cyclisme avec ses victoires impressionnantes. De son titre olympique à Rio en 2016 à sa victoire à Paris-Roubaix, en passant par ses étapes remportées sur le Tour de France, le Belge a toujours su se démarquer. « C’est vraiment la première grande classique que j’ai gagnée. J’avais déjà remporté des courses avant mais là, c’était différent. Paris-Tours, c’est un autre niveau, » confie Greg. Avec l’introduction des chemins de vigne, la classique a évolué, offrant un nouveau défi aux coureurs. Malgré les crevaisons et les défis, Greg apprécie cette nouveauté et espère finir en beauté.

Les attentes pour sa dernière course et l’avenir

Greg espère une course mouvementée pour sa dernière participation à Paris-Tours. « Je suis motivé et si les jambes répondent, je pense que je peux aller chercher un bon résultat. Gagner ne sera pas facile mais je veux peser, une dernière fois, sur la course, » déclare-t-il. Il est conscient des défis, mais est déterminé à peser sur la course. Parmi les coureurs à surveiller, Greg pointe des « sprinteurs-puncheurs » comme Arnaud Démare et le nouveau champion d’Europe Christophe Laporte. La dernière course de Greg sera chargée d’émotion. Après 17 ans chez les pros, il est prêt à tourner la page, satisfait de sa carrière. « Je suis juste content de ma carrière, content de ce que j’ai réussi à réaliser, content d’arrêter quand je veux, aussi, » conclut-il avec un large sourire.