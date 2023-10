Septuple vainqueur du maillot vert, Peter Sagan dispute la dernière course sur route de sa carrière ce dimanche sur le Tour de Vendée.

Après 15 saisons chez les professionnels et 121 victoires, Peter Sagan va mettre un terme à sa carrière sur route à l’issue du Tour de Vendée. Véritable rock star du peloton, le Slovaque aura marqué le cyclisme de son empreinte. Entre ses steps maillots verts sur le Tour de France ou encore ses trois titres de champions du monde consécutifs, retour sur la carrière de Peter Sagan.

Un coureur polyvalent

Vtt, cyclo-cross, route,… Peter Sagan s’illustre dans les trois disciplines dès son plus jeune âge. Dans les rangs juniors, il termine notamment 2ᵉ de Paris-Roubaix et vice-champion du monde de cyclo-cross. En 2009, il dispute sa première saison chez les professionnels à seulement 19 ans, au sein de l’équipe Continentale Dukla Trenčín Merida. L’année suivante, il est repéré par la Quick-Step qui lui fait passer des tests, sans lui proposer un contrat. Le jeune slovaque parvient tout de même à intégrer l’équipe World Tour Liquigas. Dès le début de saison, il s’illustre sur Paris-Nice en remportant deux étapes et le maillot vert.

En 2011, il compte déjà 16 victoires à son palmarès lorsqu’il s’apprête à disputer son premier Grand Tour, le Tour d’Espagne. Une fois de plus, Sagan performe et s’offre trois étapes dont la dernière à Madrid. En 2012, comme une suite logique, il découvre le Tour de France. Le Slovaque remporte trois étapes en première semaine et s’offre son premier maillot vert, qu’il ramènera à 7 reprises dans sa carrière.

Peter Sagan, un personnage unique

En 2015, il rejoint la Tinkoff d’Alberto Contador. Alors que l’équipe est construite autour de l’espagnol, Sagan se débrouille souvent seul et parvient à tirer son épingle du jeu. Excellent sprinter, il n’a pas la plus grande pointe de vitesse. Sa force, c’est sa polyvalence. Adroit sur le vélo grâce au VTT et au cyclo-cross, c’est l’un des meilleurs puncheurs mondiaux. Peter Sagan, c’est aussi un coureur de panache, capable de gagner dans tous les scénarios : échappée, bordure, sprint massif, arrivée en bosse,… Le Slovaque sait tout faire. Ses célébrations uniques ou encore ses roues arrière en pleine ascension de col en font de lui un personnage unique du peloton. Véritable show man, il est très apprécié par le public. En fin de saison, il devient champion du monde pour la première fois de sa carrière.

2016-2018 : Sagan au sommet de son art

En 2016, il réalise la plus belle saison de sa carrière. Gent – Wevelgem, Tour des Flandres, trois étapes du Tour, le maillot vert,… Le Slovaque réalise une saison XXL. En fin d’année, il remporte la première édition des championnats d’Europe, avant, quelques semaines plus tard, de conserver son titre de champion du monde à Doha. Il termine Vélo d’or de l’année et rejoint la Bora-Hansgrohe après l’arrêt de Tinkoff.

2017 marque un coup d’arrêt pour le Slovaque. Disqualifié du Tour de France après avoir fait chuter Mark Cavendish, il ne remporte pas le maillot vert pour la première fois depuis 2011. Mais il réalise tout de même une très grosse saison avec 12 victoires, dont un nouveau titre de champion du monde. Il devient le premier coureur de l’histoire à remporter les championnats du monde trois années consécutives. En 2018, il signe l’une des plus belles victoires de sa carrière en remportant Paris-Roubaix. L’année suivante, il remporte sa douzième étape ainsi que son dernier maillot vert sur le Tour de France 2019.

2020-2023 : Peter Sagan sur le déclin

En 2020, lors d’une saison perturbée par la pandémie, Peter Sagan ne trouve pas le chemin de la victoire sur la Grande Boucle. Quelques jours plus tard, il est au départ du Giro, où il enchaine les deuxièmes places au sprint derrière un Arnaud Démare en grande forme. Sur la 10ᵉ étape, il profite du final vallonné pour attaquer et signe une superbe victoire en solitaire devant les favoris.

En 2022, il rejoint la TotalEnergies de Jean-René Bernaudeau, comme l’avait fait Niki Terpstra en 2019. Au sein de la formation vendéenne, il lève les bras à deux reprises en 2022, sur le Tour de Suisse et sur le championnat de Slovaquie. Début 2023, Sagan annonce que ce sera sa dernière saison sur route, mais il attendra l’épreuve de VTT des JO de Paris pour prendre définitivement sa retraite.

Peter Sagan, au moment d’annoncer sa retraite :

« Le moment est venu pour tout le monde de savoir que cette année serait ma dernière en tant que coureur professionnel sur route, sur des courses World Tour. Je vais rester chez TotalEnergies, mais j’aimerais me focaliser sur les qualifications en VTT pour les Jeux olympiques. Je n’ai jamais rêvé de courir ou d’être coureur professionnel jusqu’à 40 ou 50 ans. Si je peux finir ma carrière à Paris aux Jeux Olympiques, ça va être quelque chose de sympa pour moi. J’ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière sur le VTT, car j’ai commencé avec ça. Ça me donne un certain plaisir pour la fin de ma carrière. Je fais quelque chose que j’aime vraiment. Il n’y a plus de pression pour savoir si je gagne ou si je perds. Je voulais le faire pour moi, et pas pour quelqu’un d’autre. »