Plusieurs formations tenteraient de recruter Primoz Roglic, qui devrait quitter la Jumbo-Visma à l’issue de la saison.

C’est l’un des dossiers qui va agiter cette fin de mercato. Alors que le projet de fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step continue d’agiter le peloton, Primoz Roglic devrait quitter la formation néerlandaise à l’issue de la saison. Cette année, le Slovène enchaîne les performances, en ayant remporté le Giro et terminé 3ᵉ de La Vuelta, et attire les convoitises des plus grosses cylindrées. Ineos, Movistar, Lidl-Trek ou encore la Bahrain-Victorious souhaiteraient recruter le dernier vainqueur du Giro. Mais quelle est la meilleure option pour Primoz Roglic ?

Ineos Grenadiers : le choix logique ?

La formation Ineos va perdre Pavel Sivakov, Daniel Felipe Martinez ou encore Tao Geoghegan Hart fin 2023. Longtemps annoncé sur le départ, Carlos Rodriguez, 5ᵉ du dernier Tour de France, devrait finalement prolonger son contrat. L’équipe britannique serait très intéressée par Primoz Roglic. Et on comprend pourqioi, sur la dernière Vuelta, Geraint Thomas a montré des signes de fatigue tandis que Thymen Arensman a joué de malchance et a été contraint à l’abandon suite à une chute. De son côté, Egan Bernal reste loin de son meilleur niveau, bientôt deux ans après sa terrible chute. Selon nous, la venue de Primoz Roglic serait bénéfique, tant pour l’équipe que le coureur.

Movistar Team : Roglic et Mas, un duo de choc ?

Pour déjouer les plans des armadas UAE Team Emirates ou encore Jumbo-Visma, il est nécessaire de pouvoir compter sur plusieurs leaders. En recrutant Primoz Roglic, la Movistar serait en capacité d’aligner une très belle équipe avec un duo Mas-Roglic en leader sur le Tour de France notamment. Avec le départ de Matteo Jorgenson chez Jumbo-Visma, la formation espagnole aurait tout intérêt à s’attacher les services de Roglic. Mais le Slovène sera-t-il intéressé de rejoindre par ce challenge ?

Bahrain-Victorious : Roglic pour remplacer Landa ?

La Bahrain-Victorious souhaiterait également recruter le Slovène. Et cela se comprend. Alors que Mikel Landa va rejoindre Remco Evenepoel chez Soudal Quick-Step en 2024, l’équipe bahreïni se cherche un nouveau leader sur les Grands Tours. Primoz Roglic serait le coureur idéal pour la formation, qui a une équipe très solide en montagne avec Poels, Buitrago, Bilbao, Haig,… De plus, Roglic retrouverait deux de ses compatriotes : Matej Mohoric ou encore Matevž Govekar. D’autres équipes comme la Lidl-Trek et la Jayco-AlUla auraient également affiché leur intérêt pour le Slovène de 33 ans, qui semble avoir l’embarras du choix.