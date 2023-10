En fin de contrat avec la formation Arkéa-Samsic, Nacer Bouhanni vient d’annoncer sa retraite sportive.

Nacer Bouhanni vient d’annoncer, ce lundi soir, qu’il met un terme à sa carrière dans un message publié sur Instagram. Passé professionnel en 2010 au sein de la FDJ, Nacer Bouhanni aura levé les bras à 70 reprises durant ses 14 saisons chez les professionnels. Passé par la FDJ, Cofidis puis Arkéa, le natif d’Épinal a notamment remporté 3 étapes et le maillot cyclamen sur le Giro 2014, trois étapes de La Vuelta ou encore le titre de champion de France en 2012. En 2023, il n’est pas parvenu à retrouver son meilleur niveau suite à sa terrible chute sur le Tour de Turquie en avril 2022.

Merci pour tout Nacer, bonne retraite champion ! 🎩❤️@BouhanniNacer pic.twitter.com/mavhlLLnyA — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) October 2, 2023

Le message de Nacer Bouhanni :

« Chers amis, proches, supporters, je vous annonce ma retraite après 27 années de cyclisme en compétition . Cela fait plusieurs mois que je réfléchis mûrement à cette décision. Le vélo je l’ai commencé à l’âge de 6 ans, c’est devenue très vite une grande passion. 70 victoires 🏆, des hauts, des bas, des belles et moins belles rencontres, des joies, des déceptions, mais je ne garderais que le meilleur. Après mon grave accident survenu l’année dernière qui m’a coûté une grave fracture de la cervicale et une très longue rééducation, j’étais devenu l’ombre de moi même. Je me suis battue corps et âmes pour essayer de retrouver mon niveau, en vain. La vie en a décider autrement. Merci du fond du cœur pour votre amour et votre soutien. J’ai de très beaux projets à venir aussi passionnant. »