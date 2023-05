Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team) vient d’annoncer, ce mercredi, qu’il prendra sa retraite à l’issue de la saison 2023.

Après Thibaut Pinot ou encore Peter Sagan, c’est Greg Van Avermaet vient d’informer qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison 2023. À 37 ans, le coureur belge compte 41 victoires chez les professionnels, dont le titre de champion olympique obtenu à Rio en 2016. Il a également remporté Paris-Roubaix en 2017 ainsi que deux étapes du Tour de France en 2015 et 2016.

« Une belle aventure se termine et je suis un peu triste. Cette décision a été très difficile à prendre, mais quand je regarde dans le rétroviseur, je suis extrêmement fier de mes réussites. J’ai donné tous les jours le meilleur de moi-même, simplement pour ne rien regretter. Je remercie tous ceux qui ont cru en moi et qui m’ont aidé tout au long de ma carrière. Je suis reconnaissant envers mes supporters qui m’ont soutenu à chaque instant, même dans les moments difficiles », indique Van Avermaet.

« Il est l’heure désormais de consacrer du temps à ma femme, à mes enfants et de donner de nouvelles orientations à ma vie, en espérant y trouver la même passion. Je remercie l’équipe AG2R CITROËN de sa confiance et de l’esprit d’équipe dans lequel j’ai évolué durant trois saisons. Jusqu’à la fin de la saison, je donnerai le meilleur au sein de l’équipe comme je l’ai fait depuis le jour où j’ai débuté le cyclisme. En espérant obtenir quelques beaux résultats », conclut le coureur belge.

Vinvent Lavenu, manager général de l’équipe AG2R Citroën Team

« Greg Van Avermaet est un grand champion. Il nous a permis de monter pour la première fois sur le podium d’un Tour des Flandres en 2021. Son implication, son professionnalisme et ses valeurs humaines ont été remarquables : c’est un exemple pour l’ensemble de notre équipe. Il nous aura marqué à la fois en tant que sportif, mais aussi en tant qu’homme. Nous savons que jusqu’à sa dernière course, il mettra tout en œuvre pour performer sous le maillot de l’équipe AG2R CITROËN et nous ferons tout notre possible pour l’accompagner dans cet objectif. »

Après la campagne des classiques, Greg Van Avermaet fera son retour en compétition le 13 mai lors Tour du Finistère. Il enchaînera ensuite sur les Boucles de l’Aulne (14 mai), les Quatre jours de Dunkerque (16-21 mai) puis le Critérium du Dauphiné ou le Tour de Suisse et le Championnat de Belgique (25 juin), précise l’équipe AG2R Citroën Team.