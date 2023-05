Le coureur nordiste Adrien Petit a prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec l’équipe Intermarché-Circus-Wanty.

À 32 ans, Adrien Petit vient de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires au sein de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty. Le Français est désormais lié à l’équipe de Jean-François Boulart jusqu’en 2025. Arrivé en 2022, il a notamment terminé 6ème de Paris-Roubaix l’an dernier.

We are delighted to announce the contract extension of Adrien Petit until 2025 🤩

"Adrien is a beloved & respected member of the team, who will continue playing an important role as road captain, in the sprint trains and the classics"

Read more: https://t.co/a5s93xRR8Q pic.twitter.com/DJ3ekerJCa

— Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) May 16, 2023