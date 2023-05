Une tenue repensée pour les Bleus

La Fédération Française de Cyclisme (FFC) sort des sentiers battus. En prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024, la FFC a révélé une tenue au design entièrement repensé, plus en phase avec la nouvelle image de son Équipe de France. Ce design innovant est l’aboutissement d’une collaboration étroite avec son partenaire officiel, ALÉ, spécialiste des textiles cyclistes haut de gamme, qui permet aux coureurs français de bénéficier des meilleures technologies en route vers la victoire.

La performance au cœur de la création

La tenue PRS est le fruit d’une décennie de collaboration, impliquant des échanges continus entre la cellule R&D – Performance de la FFC et l’équipe de techniciens d’ALÉ, toujours à la recherche de nouvelles solutions techniques et d’innovations. Leurs efforts conjugués ont été récompensés par une Équipe de France performante, dont les athlètes ont remporté près de 700 médailles (européennes, mondiales et olympiques) en 10 ans !

La technologie au service de l’esthétique et de la performance

Esthétiques et performants, les maillots et cuissards PRS sont une synthèse des meilleures solutions innovantes et techniques proposées par ALÉ en 2023 : technologie Body Mapping, coupe anatomique ajustée intégrant des fils de carbone antistatiques, tissus micro aéro très légers stratégiquement positionnés, col anatomique et aérodynamique, manches conçues avec un tissu alvéolaire et microfibre, bas de maillot J-Stability, système S-Stability sur le cuissard, pour plus de confort et de performance.

Une première apparition aux Championnats du Monde de Glasgow 2023

La nouvelle tenue de course Bleu-Blanc-Rouge sera portée pour la première fois par les coureurs de l’Équipe de France, lors des prochains Championnats du Monde de Glasgow 2023 et sur toutes les compétitions internationales suivantes. La collection complète, qui inclut la gamme PRS et la gamme PRIME (maillot et cuissard), sera accessible en avant-première et en précommande dès mercredi 17 mai sur la boutique en ligne de la FFC.

Un partenariat fructueux entre la FFC et ALÉ

Alessia Piccolo, PDG d’ALÉ, souligne l’importance de leur partenariat avec la FFC dans leur développement marketing et commercial international. La nouvelle tenue repensée est un symbole fort de leur partenariat alors qu’ils célèbrent 10 années de collaboration étroite. Le président de la FFC, Michel Callot, se réjouit également de cette présentation et se dit particulièrement attaché aux tenues de l’Équipe de France sur les aspects techniques, design et esthétiques.