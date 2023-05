Le coureur belge Piet Allegaert a prolongé son contrat pour deux nouvelles saisons au sein de l’équipe Cofidis.

Arrivé en 2020 chez Cofidis, Piet Allegaert a prolongé son contrat de 2 ans avec la formation nordiste. Le Belge de 28 ans est désormais lié à l’équipe Cofidis jusqu’en 2025 avec la Cofidis. Actuellement sur les 4 Jours de Dunkerque, Allegaert a notamment terminé 2ème du Tro Bro Leon en 2021.

Piet Allegaert : « J’ai été très heureux d’apprendre que Cofidis souhaitait me prolonger aussi tôt dans la saison. Je me sens très bien dans cette équipe, j’ai déjà beaucoup de très bons souvenirs. J’apprécie le programme de courses que me prépare l’équipe avec la possibilité de disputer toutes les Classiques belges. Nous avons pour ces courses une équipe toujours similaire et je trouve ça vraiment intéressant pour construire et travailler ensemble. Je vais tout faire pour être à la hauteur des attentes de l’équipe pendant les deux prochaines saisons. »

Cédric Vasseur, manager général : « Nous sommes ravis de poursuivre l’aventure avec Piet, qui est devenu au fil des saisons une valeur sûre de l’équipe. Tant sur un point de vue humain que sportif, Piet est un coureur apprécié de tous, à la fois capable de jouer les premiers rôles quand il en a l’occasion, mais aussi capable de soutenir l’équipe quand il endosse le rôle d’équiper et de poisson pilote pour nos sprinters. Je suis sûr que Piet a encore une marge de progression, il arrive dans ses meilleures années et nous ferons tout pour l’accompagner à franchir un nouveau palier, notamment sur les classiques. Il aura aussi un rôle essentiel à jouer autour d’Axel Zingle en mettant à son service toute son expérience et sa connaissance des courses d’une journée en Belgique. »