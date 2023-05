Le MPCC, Mouvement Pour un Cyclisme Crédible, vient de dévoiler le nombre de cas de dopage révélés du 1er janvier au 30 avril 2023 par sport et par pays.

En début de semaine, le Mouvement Pour un Cyclisme Crédible (MPCC) a dévoilé les chiffres de la crédibilité, recensant les cas de dopage révélés par sport et par pays depuis le début de l’année. Lancé en 2007 par 7 équipes professionnelles du peloton, le MPCC est une association qui a pour but de défendre l’objectif d’un cyclisme propre, en se basant notamment sur les notions de transparence, de responsabilité et de mobilisation de ses adhérents. En 2023, 9 des 18 équipes World Tour sont membres du MPCC tandis que 83% des UCI Pro Team adhèrent à l’association.

Même si seuls les quatre premiers mois de 2023 sont pris en compte, on remarque, que depuis 10 ans, le nombre de cas de dopages recensés par an a tendance à diminuer, malgré une hausse globale en 2019 et en 2022. Du 1er janvier au 30 avril 2023, le cyclisme recense trois procédures révélées par le site de l’UCI. En comparaison aux autres sports, le cyclisme est en retrait, loin des 51 cas de dopage révélés pour l’athlétisme. Concernant les cas révélés par pays, l’Inde, la Russie et les États-Unis dominent le classement. La France se classe 7ème avec 10 cas recensés entre le 1er janvier et le 30 avril 2023, tous sports confondus.

Les 3 procédures recensées pour le cyclisme concernent des équipes Continental masculines (portugaises et italiennes), qui ne sont pas membres du MPCC. Seules 7% (13 des 183 équipes) des Continental Team sont membres du MPCC. L’association encourage ces équipes semi-professionnelles à une adhésion pour plus de crédibilité et de transparence.