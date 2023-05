Dans une lettre ouverte publiée ce vendredi matin, l’équipe EOLO-Kometa indique être à la recherche d’un sponsor titre pour continuer à grandir.

Vainqueur de la 7ème étape du Giro il y a quelques jours avec Davide Bais, l’équipe EOLO-Kometa est à la recherche d’un nouveau sponsor titre. Créée en 2018, l’équipe d’Ivan Basso et d’Alberto Contador a d’abord couru en Continental jusqu’en 2020 avant d’obtenir une licence UCI Pro Team depuis 2021. L’équipe italienne est à la recherche d’un nouveau sponsor titre pour continuer de se développer, devenir une World Team et ambitionne de participer un jour au Tour de France.

« Nous voulons consolider un projet intégral »

« Notre avenir sportif, celui de la Fondation Alberto Contador, est acquis et garanti. Cependant, nous avons besoin d’un sponsor titre qui nous permettra de continuer à avancer, d’affronter de nouveaux horizons avec ambition et de devenir l’une des meilleures équipes de la catégorie Continentale Professionnelle, toujours dans le but d’atteindre le WorldTour et de disputer les meilleures courses, comme le Tour de France. Il est temps de trouver de nouveaux compagnons de voyage pour nous aider à faire grandir ce projet qui a déjà dépassé une décennie d’existence », précise l’équipe dans une lettre ouverte.

« Notre structure, les équipes sportives d’EOLO KOMETA et celle de la Fondation Alberto Contador, est attractive, sérieuse, ambitieuse, professionnelle, engagée et avec un énorme potentiel. Mais il ne nous suffit pas de maintenir ce que nous avons acquis. Nous voulons consolider un projet intégral qui couvre toutes les catégories et modalités, avec la tranquillité d’esprit du soutien actuel et les engagements pour plusieurs saisons qui sont maintenus avec les coureurs ; mais à la recherche d’un nouveau « sponsor principal » qui nous permette de fixer de nouveaux buts et objectifs », conclut l’équipe italienne.