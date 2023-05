Komoot lance une nouvelle interface cartographique au travers de son menu « découvrir » et propose aux utilisateurs 5,5 millions de suggestions de Tours pour trouver des aventures à partir de leur point de départ préféré. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur recherche grâce à des filtres plus pointus de niveau d’élévation, distance ou durée, entre autres paramètres. Les nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur l’application (iOS, Android) et sur la plateforme web komoot.

Une interface cartographique d’une grande interactivité

Avec la nouvelle interface cartographique, les utilisateurs de komoot peuvent visualiser des suggestions de Tours dans une région donnée et les comparer avec des informations détaillées accessibles d’un seul coup d’œil. Qu’il s’agisse d’un emplacement actuel, d’une adresse spécifique ou d’une épingle placée sur la carte, les utilisateurs peuvent désormais visualiser les itinéraires les plus populaires au départ de l’emplacement qu’ils souhaitent. La nouvelle interface cartographique dispose d’un balisage dynamique des directions, de tracés de Tours de différentes couleurs pour distinguer les différents itinéraires, ainsi que d’indicateurs de points de départ pour faciliter la comparaison des différentes options.

Nouveaux filtres et personnalisation des itinéraires

Les nouvelles fonctionnalités du menu Découvrir permettent aux utilisateurs de personnaliser leur recherche et d’obtenir une suggestion sur mesure pour leur prochaine aventure. Il est maintenant possible de filtrer les itinéraires par élévation, durée, difficulté et distance, et de choisir le type de surface (goudronnée ou tout-terrain) et le type d’itinéraire (boucle ou aller-retour). Les utilisateurs peuvent ainsi recevoir uniquement des suggestions qui correspondent à leurs besoins et à leurs préférences.

Comment accéder aux nouvelles fonctionnalités ?

Depuis la page Découvrir du site web de komoot ou le bouton « Trouvez votre aventure » sur l’application iOS ou Android, il suffit de sélectionner une activité et de saisir un emplacement pour obtenir des suggestions d’itinéraires à partir de ce point de départ. Une fois qu’ils ont trouvé le Tour de leur choix, ils peuvent le commencer immédiatement, le sauvegarder sur leur profil et le partager avec leurs amis ou personnaliser l’itinéraire lui-même dans le planificateur d’itinéraire.

« Grâce aux nouvelles fonctionnalités du menu Découvrir, nos utilisateurs peuvent désormais imaginer sans difficulté un circuit en VTT de trois heures au départ de leur maison de vacances, avec le dénivelé de leur choix », a déclaré Tom Eldred, chef de produit chez komoot. « Aider notre communauté à passer plus de temps en pleine nature, où et comme ils le souhaitent, est notre mission. Les nouvelles fonctionnalités du menu Découvrir nous aident considérablement à réaliser notre objectif. »