Après sa grosse chute lors de la 1ʳᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque, Arnaud De Lie a été opéré avec succès de la clavicule gauche.

Le Bilan est lourd pour Arnaud De Lie (Lotto Dstny) suite à sa chute dans l’emballage final de la 1ʳᵉ étapes des 4 Jours de Dunkerque. Le jeune belge souffre de plusieurs fractures (clavicule, d’une côte, de la partie supérieure du sternum) ainsi que d’un pneumothorax. Après avoir passé deux nuits dans un hôpital français, il a été transféré vers l’hôpital d’Herentals ce jeudi, où il a été opéré avec succès de la clavicule gauche.

« Au repos pendant six semaines »

« L’opération est un succès, même si Arnaud devra rester une nuit supplémentaire à l’hôpital en raison de son pneumothorax. Il rentrera chez lui samedi pour débuter sa rééducation. Il devra se passer de vélo pendant quelque temps. Arnaud ne souffre pas que d’une fracture, mais de plusieurs blessures. Au total, nous nous attendons à ce qu’il soit au repos pendant six semaines. Il faut rester prudent en cas de pneumothorax, et le sternum a, lui aussi, besoin d’un certain temps pour guérir. Nous surveillons ça de près et nous ne prendrons aucun risque pour son retour. Sa guérison passe avant tout, et ce n’est qu’ensuite que nous pourrons envisager un retour à la compétition », indique Ronald Sneijers, médecin de l’équipe Lotto Dstny.