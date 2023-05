Après Christophe Laporte, Steven Kruijswijk a également prolongé son contrat au sein de la formation Jumbo-Visma.

Nouvelle prolongation de contrat pour un coureur de l’équipe Jumbo-Visma. Quelques jours après Christophe Laporte, c’est Steven Kruijswijk qui a prolongé avec l’équipe néerlandaise. 3ème du Tour de France 2019, Kruijswijk est désormais lié à l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2025.

« Je suis toujours plein de motivation et j’aime beaucoup le cyclisme. Le chemin que nous avons parcouru avec l’équipe ces dernières années et le haut niveau que nous avons atteint jouent un rôle crucial. Même si je ne suis plus le leader absolu, je pense que peux encore jouer un rôle très important dans cette équipe. Je veux continuer à faire partie de l’équipe pendant encore au moins deux ans et je suis très curieux de voir ce que nous pouvons tous accomplir pendant cette période », indique Kruijswijk.

« Steven a parcouru un merveilleux voyage avec l’équipe. De jeune talent à leader dans les grands tours. Sa troisième place au Tour de France 2019 a été le point culminant absolu de sa carrière. L’équipe et Steven ont maintenant atteint l’étape suivante. Steven a encore le niveau pour jouer un rôle très important dans les courses par étapes plus difficiles et les grands tours. De plus, son expérience et sa tranquillité sont très importantes pour l’équilibre de l’équipe. Nous sommes donc très heureux que notre collaboration se poursuivra même après cette saison », ajoute le directeur sportif de la Jumbo-Visma, Merijn Zeeman.