Le Varois Christophe Laporte a prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec la formation néerlandaise Jumbo-Visma.

Arrivé en 2022 chez Jumbo-Visma, Christophe Laporte vient de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires au sein de la formation néerlandaise. Le Français de 30 ans est désormais lié à l’équipe jusqu’en 2026. Vainqueur de Gent Wevelgem et d’À Travers la Flandre en début de saison, le Français a réussi une très bonne campagne de classiques et devrait participer au Tour de France en juillet prochain.

"I know that if I stay here, I can reach my potential.”💪

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 17, 2023