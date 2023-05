L’équipe EOLO-KOMETA fait face à une perte tragique

La disparition d’un coureur prometteur

C’est avec une profonde tristesse que l’équipe EOLO-KOMETA Cycling Team a annoncé le décès de son coureur, Arturo Grávalos. Le jeune coureur, originaire de la Rioja, avait fêté ses 25 ans le 2 mars dernier. Son départ soudain crée un vide au sein de l’équipe et dans le monde du cyclisme. Arturo était connu pour sa joie de vivre et son sourire contagieux. Malgré l’adversité, il a laissé derrière lui des moments inoubliables sur et hors du circuit.

Un combat courageux

En novembre 2021, Arturo a été opéré pour une tumeur cérébrale, diagnostiquée après plusieurs jours de sensations inhabituelles lors de ses entraînements. Malgré une évolution positive après l’opération, Arturo a dû subir plusieurs interventions pour tenter d’éliminer la tumeur.

Un hommage à son dévouement et à son amour du sport

Arturo n’a jamais renoncé à son désir de remonter sur son vélo et de porter à nouveau un dossard. Malgré les défis, il voyait chaque épreuve comme une chance offerte par la vie. Arturo souhaitait laisser sa marque dans le sport qu’il chérissait tant, et il a su le faire, notamment par son énergie et son engagement lors de ses courses, aussi bien en amateur qu’en professionnel.

Son dernier exploit a eu lieu lors du Giro del Medio Brenta en 2021. Il a marqué cette course par sa persévérance et ses accélérations qui ont mis à l’épreuve ses adversaires. Arturo a toujours fait face aux obstacles avec une attitude positive, gardant pour lui ses moments de doute et de douleur.