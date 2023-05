Le parcours du Tour de l’Avenir 2023 vient s’être dévoilé ce mardi. Les organisateurs ont également annoncé la création du Tour de l’Avenir Femmes, qui aura lieu la semaine suivante.

C’est une grande première ! Un an après le renouveau du Tour de France féminin, le Tour de l’Avenir lance la première édition de la version féminine de l’épreuve, réservée comme chez les garçons aux espoirs de moins de vingt-trois ans.

Disputé par équipes nationales, ce premier Tour de l’Avenir féminin (28 août – 1er septembre), qui s’élancera de Saône-et-Loire pour s’achever en Savoie après cinq jours de course, fera suite immédiatement à la 59e édition de l’épreuve masculine (20 au 27 août), considérée comme le Tour de France des jeunes.

Le parcours du 59ème Tour de l’Avenir

La 59e édition du Tour de l’Avenir Hommes s’élancera du Morbihan, terre de cyclisme, pour une première étape 100% morbihannaise. Après une étape de sprint, un contre-la-montre par équipes et deux étapes accidentées, direction la Savoie pour le traditionnel final. La première étape alpestre sera courte, mais intense. 2391 mètres de dénivelé en 65 km avec une arrivée au sommet du terrible col de la Loze. Le lendemain, un contre-la-montre individuel sera au programme entre Montricher-Albanne et la station des Karellis. Les coureurs repartiront des Karellis l’après-midi en direction de Val-Cenis Col du Mont Cenis la deuxième partie de cette 7ème étape. L’étape finale arrivera à Sainte-Foy-Tarentaise après avoir franchi le col de l’Iseran.

Le parcours du 1er Tour de l’Avenir Femmes

La 1ʳᵉ édition du Tour de l’Avenir Femmes aura lieu du 28 août au 1er septembre. Les coureuses s’enlaceront pour 375 km et 6832 mètres de dénivelé positif répartis en 5 étapes. Après un contre-la-montre inaugural autour de Saint-Vallier (Saône-et-Loire), la course se dirigera vers l’Ain puis les contreforts du Jura, avant un final particulièrement éprouvant au Pays du Mont-Blanc et en Haute-Tarentaise.