La plateforme de cyclisme virtuel MyWhoosh a annoncé le retour de ses MyWhoosh Championships en juillet 2026. L’événement prendra la forme d’un Tour de sept étapes disputé intégralement sur home trainer, avec un classement général établi au temps cumulé. Après une édition 2025 qui a réuni des cyclistes de 47 pays, l’organisateur espère doubler le nombre de participants pour cette nouvelle édition.

Comme l’an passé, une dotation totale d’un million de dollars sera mise en jeu, répartie équitablement entre les catégories masculines et féminines. Les récompenses concerneront le classement général, le sprint et la montagne. En complément, tous les participants qui termineront les sept étapes recevront un coffret cadeau MyWhoosh d’une valeur supérieure à 700 dollars.

« Presque personne en dehors du peloton professionnel n’a jamais l’occasion de participer à un Tour de sept jours », a déclaré Matt Smithson, directeur des sports électroniques et des opérations de jeu chez MyWhoosh. « Pendant une semaine en juillet, nos utilisateurs peuvent vivre chez eux le même genre de semaine qu’un professionnel. C’est vraiment difficile. Mais c’est aussi extrêmement amusant, et c’est quelque chose que nous finissons tous par surmonter ensemble. »

Afin de garantir l’équité de la compétition, les coureurs devront disposer du Power Passport MyWhoosh et pourront être soumis au programme d’intégrité et de contrôle antidopage de la plateforme. Les inscriptions pour les MyWhoosh Championships 2026 sont d’ores et déjà ouvertes. : Cliquez ici.