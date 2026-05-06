Le Giro d’Italia 2026 s’élance ce vendredi 8 mai avec un Grand Départ inédit depuis Nessebar, en Bulgarie. Une première dans l’histoire de l’épreuve pour le pays, qui accueillera les trois premières étapes de cette 109e édition avant l’arrivée finale à Rome le 31 mai.

Après une édition 2025 partie d’Albanie, le Giro poursuit sa stratégie d’ouverture internationale avec un parcours qui promet encore un grand spectacle pendant trois semaines.

Quelle chaîne diffuse le Giro 2026 en France ?

En France, l’intégralité du Giro d’Italia 2026 est diffusée sur Eurosport, détenteur des droits TV jusqu’en 2029.

Les étapes seront accessibles sur Eurosport 1 et en streaming via HBO Max. Les abonnés pourront suivre les étapes en direct sur smartphone, tablette, ordinateur et Smart TV.

À quelle heure suivre les étapes du Giro 2026 ?

Les horaires de diffusion varieront selon le profil des étapes et les conditions de course. Les prises d’antenne devraient généralement débuter à 13h30 avec une arrivée prévue entre 16h30 et 17h30 pour la majorité des journées.

Comment regarder le Giro 2026 en streaming ?

Le streaming du Giro d’Italia 2026 est accessible sur la plateforme de streaming HBO Max. Les abonnés pourront regarder les étapes en direct mais aussi accéder aux replays, résumés et temps forts de la course.

Le parcours et Les favoris du Giro 2026

Le Giro 2026 promet une édition particulièrement ouverte avec un parcours exigeant entre la Bulgarie et Rome, marqué par plusieurs grandes étapes de montagne et une étape reine redoutable dans les Dolomites entre Feltre et Alleghe. Pour mieux comprendre les temps forts de cette 109e édition, retrouvez notre dossier complet sur le parcours des 21 étapes. Grand favori cette année, Jonas Vingegaard devra notamment surveiller Egan Bernal, Giulio Pellizzari ou encore Enric Mas dans la lutte pour le maillot rose, comme détaillé dans notre article des favoris du Giro 2026.