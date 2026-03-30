Pierre Rolland a remporté la première étape du BikingMan au terme de 500 kilomètres de course et près de 9 000 mètres de dénivelé positif.

La saison du BikingMan (courses d’ultracyclisme Gravel en autonomie) est lancée et elle démarre sur un rythme effréné. Cette première étape du championnat au Brésil a immédiatement donné le ton : une course rapide, exigeante, et sans concession. Au terme d’un effort intense de plus de 500 kilomètres, le Français Pierre Rolland, ancien cycliste professionnel et double vainqueur d’étape sur le Tour de France, s’est imposé avec autorité. Il boucle l’épreuve en 21 heures et 22 minutes, maintenant un rythme élevé du départ à l’arrivée, confirmant sa remarquable capacité d’adaptation à l’ultracyclisme.

500 kilomètres et 9 000 mètres de d+

Le parcours du 555 Serra Geral a mis l’ensemble des participants à rude épreuve. Au départ d’Orléans, dans l’État de Santa Catarina, tous se sont élancés pour plus de 500 kilomètres et près de 9 000 mètres de dénivelé positif, à travers les reliefs exigeants du sud du Brésil. Alternant routes asphaltées et longues sections gravel, les coureurs ont traversé des paysages aussi spectaculaires qu’hostiles : forêts d’Araucarias, zones agricoles isolées, canyons vertigineux et rivières cristallines.

Sur ces pistes rapides mais piégeuses, en totale autonomie, chacun a dû gérer l’effort, l’orientation et la fatigue, enchaînant une vingtaine d’ascensions dans un environnement sauvage où chaque kilomètre exige lucidité et résistance. Dans ces conditions extrêmes, Pierre Rolland a su se démarquer. En remportant cette première épreuve, il se place d’emblée comme l’un des favoris de la saison 2026. Mais ses concurrents n’ont pas dit leur dernier mot et auront à cœur de s’illustrer lors des prochaines manches, au Maroc puis en Corse, qui arrivent très prochainement.