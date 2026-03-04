La plateforme Zwift annonce le retour du tour Big Spin avec quatre étapes mythiques au cœur de Watopia et plusieurs nouveautés.

Zwift, la plateforme mondiale de fitness en ligne pour cyclistes et la référence des courses communautaires, annonce, ce mercredi, le retour du tour Big Spin du 16 mars au 6 avril. De Fuego Flats à la Jungle Maya et bien plus loin encore, le Big Spin entraîne les Zwifteurs sur quatre étapes mythiques au cœur de Watopia… À chaque étape terminée, les Zwifteurs peuvent tenter leur chance sur la roue des prix et repartir avec une multitude de cadeaux exceptionnels. Le Zwift Big Spin est un tour social avec des sorties de groupe organisées toutes les heures, offrant aux Zwifteurs l’opportunité de rouler ensemble et de gagner des prix. Les Zwifteurs pourront également compléter chaque étape à la demande, au moment le plus opportun pour eux.

Les nouveautés

Cette année, douze nouveaux objets à débloquer dans le jeu sont disponibles via les roues du Big Spin. Les Zwifteurs pourront gagner :

Quatre nouvelles tenues

La roue Tri-Spoke

The Big Spin

Le casque Limeade

The Big Spin La casquette

Titan Grove Un bandana

Un bonnet Le chapeau de cowboy

Fuego Flats Un casque audio Jungle

Le nouveau vélo MX RIDER

Et bien d’autres cadeaux…

Il n’y a aucune limite au nombre de fois où les Zwifteurs peuvent compléter les étapes du Big Spin pour tenter de remporter tous les prix. Autre nouveauté : des roues mystères sont cachées à travers Watopia. Les Zwifteurs peuvent partir à la recherche de ces roues dissimulées, signalées par des coffres au trésor ; elles permettent de débloquer des récompenses issues des précédentes éditions du Big Spin. À partir du 27 février, huit roues mystères seront à découvrir pour les Zwifteurs les plus intrépides en quête d’aventure.

Les quatre étapes du Big Spin