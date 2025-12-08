L’entraînement est l’activité favorite des Français sur Zwift avec 1,2 millions d’activités enregistrées en 2025.

En 2025, les Zwifteurs français ont affiché leur préférence pour les entraînements structurés, faisant de cette activité leur format privilégié sur Zwift juste avant les sorties libres. Les français ont pris part à 1,2 millions d’entrainements. En France, la compétition se poursuit sur Zwift. La preuve : la France est le seul pays à placer les Zwift Games dans son top 3 des événements les plus populaires, ce qui en dit long sur l’esprit de compétition qui nous anime. Les évènements à étape ont également la cote, puisque l’incontournable Tour de Zwift et le tout nouveau tour Zwift Unlocked complètent le podium.

L’exception française se confirme dans la manière d’interagir avec la communauté, puisque dans l’Hexagone les utilisateurs de la plateforme se montrent moins portés sur l’encouragement systématique. En 2025, zwifteur français a donné en moyenne 144 Ride Ons.

La France suit globalement les grandes tendances mondiales sur la plupart des indicateurs :

le mardi est le jour favori pour rouler,

janvier est le mois le plus plébiscité,

Watopia demeure le monde préféré des Zwifteurs

25 000 fois le tour de l’Équateur

Avec douze mondes disponibles à explorer, il n’est pas surprenant que le type d’activité le plus populaire au niveau mondial soit les sorties libres. Tous types d’activités confondus, la session moyenne dure 59 minutes. Les événements continuent d’être un moyen populaire pour explorer tout ce que Zwift a à offrir, avec les plus grands nombres de participants pour le Tour de Zwift, Zwift Unlocked et The Big Spin.

En 2025, 1,3 milliard de kilomètres ont été parcourus sur Zwift, ce qui équivaut à faire le tour de l’équateur de la Terre environ 25 000 fois. Bien que ce soient souvent les montagnes qui attirent l’attention, les données montrent que les parcours plus plats sont les plus empruntés, les trois premiers étant Tempus Fugit, Tick Tock et Flat Route — tous à Watopia. Pour autant, les Zwifteurs ne se sont pas complètement détournés des ascensions, avec 11,5 milliards de mètres grimpés en 2025. Le 5 janvier, un vertigineux total de 78 millions de mètres a été grimpé en une seule journée