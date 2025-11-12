Zwift et Brompton s’unissent pour célébrer le cyclisme urbain avec le tout premier championnat du monde virtuel Brompton.

Zwift, la plateforme mondiale de fitness en ligne pour cyclistes, et Brompton, la marque anglaise de vélos pliants, font se rencontrer cet automne deux univers qui ne se croisent presque jamais : celui des Zwifteurs, entièrement virtuel, et celui des cyclistes Brompton, bien ancré dans les rues et le rythme des villes. Du 17 au 23 novembre 2025, les Zwifteurs du monde entier pourront rejoindre le championnat du monde virtuel Brompton, pour une série d’épreuves courtes et intenses célébrant la personnalité, et le plaisir de la performance et de la participation communautaire.

Ce n’est pas une course ordinaire, c’est un rassemblement mondial de cyclistes Brompton et de Zwifteurs pour qui le style compte autant que les watts. Inspiré par l’événement emblématique de Brompton dans le monde réel : les Brompton World Championships (BWC), le championnat du monde virtuel Brompton invite les cyclistes à revêtir leurs plus beaux habits et à s’élancer dans les rues virtuelles de Londres sur un parcours à thème spécial, orné de bannières et d’arches Brompton et avec une arrivée sur la célèbre avenue The Mall, qui mène à Buckingham Palace.

Une célébration de la communauté

Ce partenariat va bien au-delà d’un simple événement : il marque les débuts de Brompton sur Zwift et ouvre une nouvelle perspective, où la culture du cyclisme urbain trouve un prolongement dans l’univers virtuel. Chaque Zwifteur qui terminera un événement du championnat du monde virtuel Brompton débloquera une tenue Brompton exclusive dans le jeu, inspiré par l’esthétique tweed si chère à la marque. Les cyclistes pourront également acheter le Brompton P Line dans la boutique Zwift Drop Shop en utilisant leurs Drops durement gagnés.

L’un des objectifs principaux de cette collaboration entre Zwift et Brompton est de rassembler les cyclistes du monde entier. Qu’ils chassent un sprint, profitent d’une balade entre amis ou se soient déguisés pour l’occasion, il s’agit de rouler avec style et dans la bonne humeur.

Zwift et Brompton au salon Rouleur live

Avant que l’évènement virtuel ne débute, Zwift et Brompton présenteront leur collaboration à Rouleur Live (du 13 au 15 novembre), le salon cycliste de référence au Royaume-Uni. Les visiteurs pourront y découvrir en avant-première le Brompton P Line x Zwift en série ultra-limitée, et auront la chance de tester leurs jambes de sprinteur sur un dispositif Zwift personnalisé mettant en vedette des vélos Brompton sur des home trainers Wahoo Kickr modifiés. Un heureux participant remportera un Brompton P Line x Zwift — la pièce de collection ultime pour les fans des deux univers. Ce gagnant sera tiré au sort parmi tous les participants ayant essayé le Brompton sur le stand de Zwift à Rouleur