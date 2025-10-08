Journaliste dans la rédaction d’Eurosport pendant 26 ans, Guillaume Di Grazia est mort à l’âge de 52 ans.

Guillaume Di Grazia, journaliste emblématique du cyclisme sur Eurosport, est décédé ce mardi 8 octobre. Âgé de 52 ans, il est décédé ce mardi, deux jours après un accident survenu lors d’une fête taurine dans le Gard. Guillaume Di Grazia a passé 26 ans de sa vie à Eurosport, qu’il avait rejoint en 2000 à l’occasion des Jeux de Sydney. Au mois de mai et de juillet, il avait été suspendu par la chaine en raison d’un comportement inapproprié avant de quitter définitivement la chaine en septembre.