DAHON Tech (02543.HK), filiale de la marque DAHON, a fait ses premiers tours de roue sur la Bourse de Hong Kong. Belle histoire de finance, certes — introduction sursouscrite et statut de “Star Stock” — mais pour nous, cyclistes, l’info clé est ailleurs : ce listing doit alimenter l’innovation, la capacité de production et, in fine, de meilleurs vélos pliants et apparentés sur nos routes et nos trajets du quotidien.

Innovation au cœur des vélos pliants

DAHON, autoproclamé plus grand fabricant de vélos pliants au monde, revendique 135 brevets actifs (dont 19 d’invention). Deux technos maison sont à surveiller: DAHON-V : une suite techno pensée pour booster le rendement sur toutes les familles de vélos. DAHON affirme que ses folders les plus rapides peuvent tenir la dragée haute à certains vélos route carbone haut de gamme. Prometteur sur le papier; on jugera sur le bitume. DELTECH : renfort de structure qui améliore la stabilité et la rigidité sans sacrifier la cinématique de pliage. Traduction cycliste: plus de précision au coup de guidon et moins de “flou” autour de la charnière centrale.



Gamme qui s’étoffe, usages qui s’ouvrent

DAHON, ce n’est plus seulement le commuter pliant classique. Le catalogue couvre désormais plus de 70 modèles et s’étend au gravel, à la route et à l’électrique.

Côté best-sellers, le Mariner D8 reste une valeur sûre : pliage express, portabilité, bon rapport rigidité/poids pour l’intermodalité quotidienne.

L’Unio E20 illustre la tendance e-folder : assistance + pliage “en un clin d’œil” pour avaler les faux-plats sans arriver rincé au bureau.

Pour les besoins utilitaires, la marque pousse aussi un cargo pliant: moitié moins d’encombrement une fois replié, mais toujours de quoi charger les courses ou le cartable des enfants.

Plus de vélos, mieux distribués

Le levier “Bourse” doit financer l’augmentation de capacité et la R&D. Une nouvelle base à Tianjin est déjà en route; une usine près de Huizhou est annoncée pour Q1 2027 (capacité visée: 200 000 unités/an).

Réseau de vente en densification en Chine (38 distributeurs, 680 magasins) et présence dans 28 pays via 35 distributeurs. L’e-commerce grimpe fort. Concrètement: des vélos plus faciles à trouver, des délais qui pourraient se tasser, et un SAV mieux huilé (centres d’assistance, garanties et manuels mis en avant).

Ce que ça peut changer pour vos sorties

Plus de rigidité latérale sur les pliants grâce aux renforts DELTECH et au travail sur les charnières: un boîtier qui se tortille moins quand on en remet une couche.

Des folders plus rapides et mieux équipés : de quoi tenir un bon tempo entre deux feux sans sacrifier le pliage 10/10 pour le train ou l’ascenseur.

Une offre élargie: e-folders, gravel et même route “by DAHON-V”, pour passer du vélotaf aux sorties du week-end sans changer de maison.

À suivre

La feuille de route est ambitieuse et la marque, forte de parts de marché solides en Chine selon CIC (26,3% en volume; 36,5% en valeur en 2024), a le vent dans le dos. On attend maintenant de valider sur le terrain les promesses de rendement et de stabilité : tenue de la douille de direction, verrouillage des pivots, tolérance au jeu dans la charnière centrale et comportement en danseuse. On vous prépare des essais dès que les nouveaux millésimes DAHON-V et les e-folders débarquent chez nous.