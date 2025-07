L’application de cyclisme indoor ROUVY a annoncé l’acquisition de BKOOL.

ROUVY, l’application de cyclisme indoor permet aux utilisateurs de rouler, de s’entraîner et d’explorer partout depuis chez eux, a annoncé le 24 juillet la finalisation de l’acquisition de BKOOL pour un montant non divulgué. ROUVY a connu une croissance significative ces dernières années et compte une base d’abonnés solide de 250 000 cyclistes.

BKOOL, fortement implanté en Espagne (et dans les pays hispanophones), en France et au Danemark, représentait un potentiel stratégique pour le Groupe ROUVY, qui souhaitait renforcer sa position sur ces territoires. De plus, la solution de BKOOL permettant de transformer des fichiers GPX en itinéraires virtuels 3D a été perçue comme complémentaire à l’application phare ROUVY, sa propre technologie Route Creator, et comme un atout pour ROUVY dans sa mission continue de connecter l’intérieur et l’extérieur.

Petr Samek, cofondateur et PDG de ROUVY (et désormais PDG de BKOOL) :

« L’arrivée de BKOOL au sein du groupe ROUVY est un moment important pour les amateurs de cyclisme indoor du monde entier. Notre objectif est d’offrir les meilleures expériences, le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures options de cyclisme possibles aux cyclistes du monde entier. Le rapprochement de ROUVY, FulGaz et désormais de BKOOL réunit une expertise riche et des fonctionnalités uniques sous un même toit, positionnant clairement ROUVY comme le leader du marché de la réalité virtuelle du cyclisme indoor. »

« Cette acquisition est une nouvelle étape dans notre mission : connecter l’intérieur et l’extérieur, aider les cyclistes à s’améliorer tout au long de l’année et permettre à nos utilisateurs de réaliser leurs rêves sportifs, quels qu’ils soient. Du simple maintien de la forme à l’exploration de paysages exotiques, en passant par la préparation d’un IRONMAN, nous pouvons désormais mieux accompagner tous les cyclistes. Nous pouvons investir davantage dans les produits, le marketing et des concepts innovants avec nos partenaires, afin d’apporter davantage de valeur aux athlètes ».

« Nous respectons BKOOL en tant que fournisseur de cyclisme indoor sur parcours réel pour une clientèle passionnée et sommes heureux de pouvoir l’accompagner dans sa croissance. Les difficultés financières rencontrées par BKOOL sont bien connues, notamment suite à son abandon du matériel pour se concentrer sur l’expérience numérique. Le solide savoir-faire de ROUVY et sa réputation sur le marché du cyclisme indoor réel apporteront une approche centrée sur le client et favoriseront la croissance de la plateforme ».

« À la communauté ROUVY, nous tenons à vous assurer que nous continuerons à développer d’excellentes expériences de cyclisme en salle sur l’application ROUVY. Savoir que ROUVY procure autant de joie, de motivation et de motivation aux cyclistes du monde entier est notre motivation au quotidien. »