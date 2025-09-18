Pierre Rolland va disputer le BikingMan Maroc : 500km, + 8000m de dénivelé à réaliser en moins de 60 heures en totale autonomie.

Ancien cycliste professionnel au palmarès solide et personnalité respectée du monde vélo, Pierre Rolland prépare un nouveau challenge à hauteur de sa réputation : participer au 555 Maroc, la toute nouvelle épreuve gravel d’ultradistance du BikingMan, qui se tiendra du 19 au 21 septembre 2025 autour de Marrakech.

BikingMan est le premier championnat de courses d’ultracyclisme fondé par l’explorateur à vélo Axel Carion. Pour cette édition, l’événement innove avec l’arrivée, pour la toute première fois au Maroc, d’une distance gravel de 500 km en totale autonomie. Marrakech, camp de base de l’épreuve, s’impose comme un véritable paradis pour les cyclistes grâce à ses routes spectaculaires, ses paysages à couper le souffle et son climat idéal pour la longue distance.

Un parcours exceptionnel

Gravel – Du 19 au 21 septembre 2025

500 km, + de 8 000 m de dénivelé positif à réaliser en 60 heures maximum pour se challenger. Au programme : Les coureurs évolueront sur un vaste réseau de pistes gravel autour de la “ville rouge”, traversant des villages pittoresques avant d’atteindre le col de l’Oukaïmeden, culminant à plus de 3 000 m d’altitude dans le Haut Atlas.

Le cyclisme est en pleine évolution avec ces nouveaux formats de défis longue distance qui impliquent un engagement personnel élevé, une nouvelle relation à soi-même et à l’effort, et un respect total des territoires traversés. Les évènements d’ultracyclisme BikingMan se déroulent tous au cœur d’une nature prodigieuse qui est le moteur de ces épreuves humaines et sportives. Le BikingMan est bien plus que l’organisation d’une épreuve cycliste hors du commun, c’est une expérience qui ouvre le champ du possible pour ses participants.