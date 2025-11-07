Après dix ans d’indisponibilité, l’autobiographie de Bernard Hinault fait son retour en librairie dès le 13 novembre.

Cinq fois vainqueur du Tour de France, champion du Monde, plusieurs fois champion de France, vainqueur à plusieurs reprises du Tour d’Italie, du Tour d’Espagne et des classiques majeures du calendrier cycliste international, Bernard Hinault est le dernier représentant d’un cyclisme national dont la victoire est l’unique obsession. Dans ce livre de mémoires, Hinault nous fait revivre les grands moments de ses courses et nous plonge dans les coulisses du peloton, au sein desquelles se côtoient les plus grands noms du cyclisme : Guimard, LeMond, Merckx…

Extrait de la préface :

« Il ne s’agit pas de proclamer mon autosatisfaction, mais de montrer comment on peut devenir un coureur au grand palmarès, pourvu que le travail et la volonté soient élevés au rang de vertus. Il s’agit aussi de démontrer comment, grâce au travail, un athlète de haut niveau peut trouver sa place dans la vie active et réussir sa reconversion. «

Cinq fois vainqueur du Tour de France, trois fois du Tour d’Italie et lauréat du Tour d’Espagne à deux reprises, Bernard Hinault possède le plus beau palmarès du cyclisme français et reste, à ce jour, le dernier vainqueur français de la Grande Boucle. Jean-Paul Brouchon qui nous a quitté en 2011 a été journaliste sportif, véritable amoureux du cyclisme, il a commenté le Tour pour Radio France pendant de nombreuses années.