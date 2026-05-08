Le CIO ferme la porte à l’arrivée du cyclo-cross aux Jeux Olympiques d’hiver 2030, qui auront lieu des les Alpes françaises.

Il n’y aura pas de cyclo-cross aux Jeux Olympiques d’hiver de 2030, organisés dans les Alpes françaises. Le comité international olympique, le CIO, a pris la décision ce jeudi 7 mai, considération la discipline comme un « sport d’été ». Malgré la volonté des organisateur d’intégrer de nouvelles épreuves à ces JO d’hiver, on ne devrait donc pas retrouver de cyclo-cross ni de gravel au programme.