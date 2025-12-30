Victime d’une lourde chute à Loenhout, le leader de la Coupe du monde de cyclo-cross Laurens Sweeck met un terme à sa saison.

2025 se termine de la plus mauvaise des manières pour Laurens Sweeck. Le coureur de Crelan-Corendon a fait une lourde chute ce lundi lors de la manche du trophée X2O à Loenhout. Transporté à l’hôpital, les examens ont montré qu’il souffrait de luxation acromio-claviculaire (désordre de l’articulation entre la clavicule et la ceinture de l’épaule) au plus haut degré.

Il devait être opéré ce mardi par le Dr Tom Claes à Herentals. Cette blessure met fin à sa saison prématurement, alors qu’il est l’actuel leader au classement de la coupe du monde.