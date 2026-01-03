Fin de saison de cylo-cross pour Wout van Aert, qui souffre d’une petite fracture de la cheville et va être opéré.

Suite à sa chute lors de l’Exact ross de Mol, Wout van Aert s’est foulé la cheville et souffre d’une petite fracture. Il sera opéré ce samedi, après quoi il se concentrera sur sa convalescence. Sa saison de cyclo-cross est terminée. Il ne participera donc pas à la Coupe du monde d’Henrental ce dimanche ou encore aux championnats de Belgique la semaine prochaine.

Wout van Aert :

« Je suis évidemment très déçu de devoir terminer ma saison de cyclo-cross ainsi. Je me sentais de mieux en mieux, y compris aujourd’hui à Mol. J’attendais avec impatience la course de Zonhoven et les championnats de Belgique. Mais je vais maintenant me concentrer sur ma récupération et, plus tard, sur la préparation de la saison sur route. »