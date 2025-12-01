Wout van Aert disputera huit cyclo-cross cet hiver et retrouvera Mathieu van der Poel à cinq reprises.

Wout van Aert fera son retour dans les sous-bois en fin décembre. Le triple champion du monde belge sera au départ des compétitions d’Anvers, Hofstade, Heusden-Zolder, Dendermonde, Loenhout, Mol, Zonhoven et des Championnats de Belgique à Beringen. Comme ces dernières années, le leader belge de l’équipe Visma | Lease a Bike retrouvera la compétition pendant la période de Noël et en début d’année. Outre les manches de Coupe du monde à Anvers (20/12), Dendermonde (28/12) et Zonhoven (4/1), les épreuves du Trophée X²O à Hofstade (22/12) et Loenhout (29/12), la manche Superprestige à Heusden-Zolder (23/12) et l’Exact Cross à Mol (2/1), Van Aert prendra également le départ des Championnats de Belgique à Beringen.

Le calendrier de cyclo-cross 2025-2026 de Wout van Aert :

It’s that time of the year. See you in the mud! 🐝 pic.twitter.com/O3bz0jgGDL — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) December 1, 2025

Coupe du monde Anvers (20/12) *

X²O Trophy Hofstade (22/12) *

Superprestige Heusden-Zolder (23/12)

Coupe du monde Dendermonde (28/12)

X²O Trophy Lenhout (29/12) *

Exact Cross Mol (02/01) *

Coupe du monde Zonhoven (04/01) *

Championnats de Belgique (11/01)

* : confrontation avec Mathieu van der Poel

Wout van Aert :

« La période de Noël est une phase de la saison de cyclocross que j’apprécie toujours. J’aime les courses elles-mêmes, l’affluence des supporters pendant les fêtes et le fait qu’elles s’intègrent parfaitement à ma préparation pour les grandes classiques printanières sur route. Le maillot de champion est toujours une source de motivation. Cela fait longtemps que je n’ai pas pu y participer, alors je suis ravi que cette course s’intègre enfin à mon calendrier. J’ai hâte de donner le meilleur de moi-même là-bas et dans les autres courses, et de retrouver mes supporters. »