À seulement 28 ans, Eli Iserbyt est contraint de mettre un terme à sa carrière suite à ses problèmes d’artère fémorale.
Eli Iserbyt et le cyclo-cross, c’est terminé. Le Belge a annoncé, ce jeudi dans un post instagram, qu’il était contraint de prendre sa retraite. Opéré en février dernier de l’artère fémorale, le Belge a manqué le début de saison 2025-2026 de cyclo-cross. Alors q’il avait repris l’entraînement, la situation ne s’est pas améliorée.
Les médecins lui ont donné l’indication de ne plus pratiquer de vélo, que ce soit en compétition ou en loisirs. Victorieux à 17 reprises en Coupe du monde, Eli Iserbyt a remporté le classement général en 2021-2022 et 2023-2024. Il a également décroché le titre de champion d’Europe en 2020 et de champion de Belgique en 2024.