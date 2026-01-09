À seulement 28 ans, Eli Iserbyt est contraint de mettre un terme à sa carrière suite à ses problèmes d’artère fémorale.

Eli Iserbyt et le cyclo-cross, c’est terminé. Le Belge a annoncé, ce jeudi dans un post instagram, qu’il était contraint de prendre sa retraite. Opéré en février dernier de l’artère fémorale, le Belge a manqué le début de saison 2025-2026 de cyclo-cross. Alors q’il avait repris l’entraînement, la situation ne s’est pas améliorée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eli Iserbyt (@iserbyteli)

Les médecins lui ont donné l’indication de ne plus pratiquer de vélo, que ce soit en compétition ou en loisirs. Victorieux à 17 reprises en Coupe du monde, Eli Iserbyt a remporté le classement général en 2021-2022 et 2023-2024. Il a également décroché le titre de champion d’Europe en 2020 et de champion de Belgique en 2024.