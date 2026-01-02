Sous la neige, Mathieu van der Poel a remporté l’Exact Cross de Mol tandis que Wout van Aert a abandonné sur chute.

La 5ème manche de l’Exact Cross avait lieu ce vendredi à Mol, en Belgique. Sur la course femmes, la neige s’est invitée en fin de course. À deux tours de l’arrivée, Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix – Premier Tech) place une franche accélération au passage sur la ligne et fait la diffèrence. En l’absence de Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) ou encore Puck Pieterse (Fenix – Premier Tech), la Néerlandaise décroche sa première victoire de la saison sous une tempête de neige. Elle devance Manon Bakker (Crelan – Corendon) et Julie Brouwers (Charles Liégeois – Deschacht).

🌨️☃️ Digno de 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒗𝒆𝒍𝒂 de Charles Dickens 🙌🏼 Ceylin del Carmen Alvarado estrena su palmarés de #ciclocross este curso en Mol bajo un increíble temporal de nieve 😧 📺 Has vivido uno de los momentazos de este inicio de 2026 en Eurosport y @StreamMaxES pic.twitter.com/I1gar0TBxd — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 2, 2026

Le classement de l’Exact Cross de Mol Femmes

Ceylin del Carmen Alvarado Manon Bakker Julie Brouwers

Wout van Aert abandonne

Alors que la neige s’était arrêtée au début de la course hommes, elle s’est de nouveau invitée après quelques minutes de course. Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) et Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) ont rapidement pris la tête de la course. Le champion du monde fait la diffèrence dans le troisième tour mais Wout van Aert parvient à recoller au terme d’un bel effort alors que Mathieu van der Poel a chuté sans gravité. Le duel reprend de plus belle mais le Belge part à la faute dans un virage sur le 7ème tour et perd tout espoir de victoire. Touché à la cheville, il abandonne quelques minutes plus tard… Devant, MVDP continue sa série en enchainant une huitième victoire consécutive cette saison. Il devance Toon Aerts (Charles Liégeois – Deschacht) et Felipz Orts (Ridley Racing Team).

Wout van Aert down! 😮 He goes down and is struggling to get going again 😢 pic.twitter.com/7zBfM0wcXQ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) January 2, 2026

Le classement de l’Exact Cross de Mol

Mathieu van der Poel Toon Aerts Felipe Orts

