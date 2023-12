Avant d’affronter Wout Van Aert et Tom Pidcock ce samedi à Hulst, Mathieu Van der Poel a poursuivi son sans-faute en remportant l’Exact cross de Loenhout.

Quelques heures après avoir remporté le Supreprestige de Diegem ce jeudi soir, Mathieu Van der Poel a de nouveau levé les bras lors de l’Excat cross de Loenhout, en Belgique. Sur un circuit très boueux, le champion du monde a fait la différence à la mi-course, dans la fin du troisième tour. En l’absence de Van Aert, Pidcock ou encore Iserbyt, Van der Poel s’impose pour la sixième fois en six courses cet hiver. Il devance son coéquipier Gianni Vermeersch et Felipe Orts. Ce samedi, Van der Poel enchainera un troisième Cyclo-cross en trois jours et affrontera ses deux grands rivaux, Tom Pidcock et Wout Van Aert.

Le classement de l’Exact cross de Loenhout Hommes

Mathieu Van der Poel Gianni Vermeersch Felipe Orts

Première victoire de la saison pour Sanne Cant

Chez les femmes, Sanne Cant a décroché sa première victoire de la saison à domicile. En l’absence des grandes favorites néerlandaises (Van Empel, Alvarado, Brand, Pieterse), la championne de Belgique a devancé Kristyna Zemanova et Manon Bakker, qui complète le podium.

Win number 1️⃣2️⃣5️⃣ for Sanne Cant! 🇧🇪 The legend of Belgian Cyclo-cross takes the victory in Loenhout 🏆#Cyclocross pic.twitter.com/mw73ENRz7W — Eurosport (@eurosport) December 29, 2023

Le classement de l’Exact cross de Loenhout Femmes