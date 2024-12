Mathieu van der Poel a remporté l’Exact Cross de Loenhout. À la lutte pour le podium, Van Aert a chuté dans le dernier tour.

Zonhoven, Mol, Gavere et désormais Loenhout ! Mathieu van der Poel poursuit son sans-faute cette saison en Cyclo-cross. Pour son premier duel face à Wout van Aert, le champion du monde a signé une quatrième victoire en autant de courses disputées cet hiver. Malgré un bon départ de Van Aert et Merlier, le retour de Laurens Sweeck et une petite chute dans le sixième tour, le Néerlandais n’a pas tremblé pour s’imposer en solitaire.

Il ne faut rien laisser à Van der Poel ! Parti en tête, Wout van Aert a fait une erreur de trajectoire et c’est le Néerlandais qui en a profité pour s’échapper et prendre les devants dans leur premier duel de la saison ! pic.twitter.com/uFzbn1nvEw — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 27, 2024

À la lutte pour le podium avec Laurens Sweck et Thibau Nys, Wout van Aert a chuté dans le dernier tour. Nys prend la deuxième place devant Sweeck, qui complète le podium. Pour sa reprise, Wout van Aert termine 4ᵉ. Chez les femmes, Marion Norbert Riberolle (Crelan – Corendon) a levé les bras devant sa coéquipière Sanne Cant et Imogen Wolff.

Le classement de l’Exact Cross de Loenhout