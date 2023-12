Pour son premier Cyclo-cross de la saison 2023-2024, Wout Van Aert a dominé l’Exact cross d’Essen en Belgique.

Retour victorieux pour Wout Van Aert. Pour son grand retour dans les sous-bois, le Belge s’est rassuré sur son état de forme en remportant l’Exact cross d’Essen en Belgique. Les coureurs ont eu droit à une véritable mare de boue. Van Aert a décidé d’accélérer le rythme à mi-course. En peu de temps, il a pris une avance sûre, après quoi il s’est dirigé en solo vers une cinquième victoire à Essen. Jens Adams et Thijs Aerts complètent le podium.

Wout Van Aert : « Je veux surtout m’amuser »

« J’avais besoin du premier tour pour évaluer ma forme et étudier la concurrence. Tour après tour, les conditions sont devenues plus difficiles et à mi-course, j’ai remarqué que j’étais le meilleur. Après, j’ai trouvé mon rythme, ce qui m’a permis de rouler en tête. Au final, j’ai quand même eu quelques soucis, mais ce n’est pas illogique sur un parcours comme celui-là. C’est toujours agréable d’être là au début. Je suis également très satisfait d’avoir pu plaire au public ».

« J’ai eu le sentiment qu’aujourd’hui c’était mieux que ce que j’avais espéré auparavant. C’était difficile d’imaginer comment j’allais finir ici. Cet hiver, j’adopte consciemment une approche plus détendue par rapport aux années précédentes. C’est une bonne chose de ne pas se mettre trop de pression pendant l’hiver. Je veux surtout m’amuser et c’est arrivé aujourd’hui. J’espère m’améliorer encore pendant le stage à l’approche de la période de Noël. Après mon dernier cross en janvier, je me concentrerai entièrement sur la nouvelle saison sur route. »

Le classement de l’Exact Cross d’Essen