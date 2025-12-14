Niels Vandeputte et Inge van der Hijden ont remporté la quatrième manche de l’Exact Cross à Courtrai.

L’Urban Cross avait lieu ce samedi à Courtrai, en Belgique. Il s’agissait de la quatrième manche de l’Exact Cross 2025-2026. Chez les femmes, la championne d’Europe Inge van der Hijden (Crelan – Corendon) a décroché sa première victoire depuis son titre européen. Elle devance sa coéquipière et championne de Belgique Marion Norbert Riberolle. Julie Brouwers complète le podium pour l’équipe Charles Liégeois Roastery CX. Hélène Le Française Clauzel termine au pied du podium.

Le classement de l’Exact Cross de Courtrai Femmes

Inge van der Hijden Marion Norbert Riberolle Julie Brouwers

Niels Vandeputte devance Cameron Mason

A thrilling battle to the line 😱 Niels Vandeputte comes out on top against Cam Mason in a battle that went down to the wire in Kortrijk 🤏 pic.twitter.com/B9cBHcgm5C — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) December 13, 2025

Chez les hommes, Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) est venu à bout de Cameron Mason (Seven Racing) après avoir fait la différence dans les derniers instants de course. Ryam Kamp complète le podium à sept secondes.

Le classement de l’Exact Cross de Courtrai Hommes

Niels Vandeputte Cameron Mason Ryan Kamp

Crédit Photos : Exact Cross