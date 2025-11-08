Inge van der Hijden (Pays-Bas) est devenue, ce samedi, championne d’Europe de cyclo-cross. En l’absence de la double tenante du titre Fem van Empel, la Néerlandaise s’est imposée en solitaire après être partie dès le début de course. Elle devance ses compatriotes Lucinda Brand, +41″, et Aniek van Alphen, +56″, pour un podium 100 % néerlandais. À la lutte pour le podium, Sara Casasola (Italie) a perdu tout espoir de médaille après une chute. Côté Français, Amandine Fouquenet prend la 5ᵉ place, juste devant Hélène Clauzel, 6ᵉ.

Le classement des championnats d’Europe de cyclo-cross femmes 2025
  1. Inge Van der Hijden
  2. Lucinda Brand
  3. Aniek Van Alphen

Crédit : UEC /Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency