Inge van der Hijden (Pays-Bas) est devenue, ce samedi, championne d’Europe de cyclo-cross. En l’absence de la double tenante du titre Fem van Empel, la Néerlandaise s’est imposée en solitaire après être partie dès le début de course. Elle devance ses compatriotes Lucinda Brand, +41″, et Aniek van Alphen, +56″, pour un podium 100 % néerlandais. À la lutte pour le podium, Sara Casasola (Italie) a perdu tout espoir de médaille après une chute. Côté Français, Amandine Fouquenet prend la 5ᵉ place, juste devant Hélène Clauzel, 6ᵉ.
Look what it means to Inge van der Heijden as she takes the Women’s Elite European Championship! 🇳🇱 Lucinda Brand and Aniek van Alphen join her on the podium to make it a Dutch clean sweep! 👏 pic.twitter.com/pIdtBGV2dC
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 8, 2025
Le classement des championnats d’Europe de cyclo-cross femmes 2025
- Inge Van der Hijden
- Lucinda Brand
- Aniek Van Alphen
