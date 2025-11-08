À découvrir

Cyclo-cross : Aubin Sparfel et Célia Gery champions d’Europe Juniors Après avoir remporté le relais mixte vendredi, Aubin Sparfel et Célia Gery sont devenus champions d'Europe de Cyclo-cross Juniors.

Cyclo-cross : la France sacrée championne d’Europe du relais mixte En ouverture des championnats d'Europe de Cyclo-cross à Pont-Château, l'équipe de France a remporté le relais mixte à domicile.

Pont-Château, théâtre des championnats d’Europe de Cyclo-cross 2023 Les championnats d'Europe de Cyclo-cross ont lieu du vendredi 3 au dimanche 5 novembre, à Pont-Château, dans la Loire-Atlantique.

Championnats d’Europe Cyclocross 2023 : Découvrez le Nouveau Circuit de Coët-Roz Les Championnats d'Europe de Cyclocross 2023 se tiendront les 3 4 et 5 novembre prochains sur le célèbre circuit de Coët-Roz, réputé parmi les...

Europe CX Elites H: Iserbyt 1er, Dubau 9ème Le Belge Eli Iserbyt vient de remporter son premier titre de Champion d'Europe chez les élites. Après un beau duel avec son coéquipier Michael...

Europe CX U23 F : Puck Pieterse 1ère Du haut de ses 17 ans, la Néerlandaise Puck Pieterse s'impose sur le Championnat d'Europe de cyclo-cross espoirs. Elle devance la Hongroise Kata Blanka...

Europe CX Femmes : Alvarado au sprint Triplé Néerlandais sur le Championnat d'Europe Elites femmes puisque Ceylin Alvarado l'emporte au sprint face à Annemarie Worst, maillot de Championne du Monde sur...

Europe CX U23 H : Ryan Kamp 1er Le Néerlandais Ryan Kamp s'est imposé sur le Championnat d'Europe de cyclo-cross à Rosmalen. Il devance respectivement de 12 secondes et 13 secondes les...

Ch. Europe Jun H CX : Thibau Nys 1er C'est un doublé Belge chez les Juniors hommes puisque Thibau Nys s'impose devant son compatriote Jente Michels, et le Suisse Dario Lillo complète le...