Toon Aerts (Belgique) est devenu, ce dimanche, champion d’Europe de cyclo-cross pour la deuxième fois de sa carrière. Au terme d’une course indécise où six coureurs pouvaient encore être champions d’Europe à quelques hectomètres de l’arrivée, le Belge a accéléré juste avant le dernier virage. Après avoir passé Thibau Nys, Toon Aerts est parvenu à maintenir son compatriote derrière lui pour s’offrir le deuxième titre de champion d’Europe après celui de 2016 à Pontchâteau. Il devance Thibau Nys, champion d’Europe en titre, et Joran Wyseure, pour un podium 100% belge à domicile.

Toon Aerts holds off Thibau Nys to take the European title! 🔥 pic.twitter.com/fGJkxtxFDk — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 9, 2025

Toon Aerts :

« Je n’aurais jamais cru revivre ça. Il y a neuf ans, j’étais déjà sacré champion d’Europe à Pontchâteau, mais il s’en est passé des choses depuis… Pouvoir revivre cela dans ma seconde carrière, c’est incroyable. Ces dernières années ont été incroyablement difficiles. Mais je n’ai jamais baissé les bras. Souvent contre toute attente. On vieillit, les coureurs avec qui on courait prennent leur retraite, mais j’ai continué à me battre. Devenir champion d’Europe à nouveau, c’était quelque chose que je n’aurais plus jamais imaginé. Je ne sais même pas ce qui s’est passé aujourd’hui. À un moment donné, j’ai cru que la course était perdue, j’étais coincé en fond de peloton. Mais grâce à quelques attaques bien senties, j’ai réussi à rejoindre le groupe de tête. Et ce dernier tour… Je n’en ai aucune idée. J’ai vraiment eu de la chance aujourd’hui. C’est la plus belle victoire de ma carrière. »

Le classement des championnats d’Europe de cyclo-cross 2025

Toon Aerts Thibau Nys Joran Wyseure

