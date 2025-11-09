Leonie Bentveld (Pays-Bas) est devenue, ce dimanche, championne d’Europe de cyclo-cross dans la catégorie espoirs. La Néerlandaise a fait toute la course en tête et s’est imposée en solitaire. Elle devance Célia Gery (France), qui a laissé filer Bentveld dans le premier tour après une chute dans le sable. Amandine Muller complète le podium pour la délégation française, qui ouvre son compteur sur ces championnats d’Europe avec deux médailles.
🔥 Dutch Dynamite! 🇳🇱
Leonie Bentveld explodes through the sands of Middelkerke to claim the Women U23 European title! ⚡#EuroCross25 #cycling #cx #cyclocross #middelkerke #belgium pic.twitter.com/oX4AcrU78H
— UEC Cycling (@UEC_cycling) November 9, 2025
Le classement des championnats d’Europe de cyclo-cross Espoirs Femmes 2025
- Leonie Bentveld
- Célia Gery
- Amandine Muller
