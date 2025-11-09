Leonie Bentveld (Pays-Bas) est devenue, ce dimanche, championne d’Europe de cyclo-cross dans la catégorie espoirs. La Néerlandaise a fait toute la course en tête et s’est imposée en solitaire. Elle devance Célia Gery (France), qui a laissé filer Bentveld dans le premier tour après une chute dans le sable. Amandine Muller complète le podium pour la délégation française, qui ouvre son compteur sur ces championnats d’Europe avec deux médailles.

Le classement des championnats d’Europe de cyclo-cross Espoirs Femmes 2025
  1. Leonie Bentveld
  2. Célia Gery
  3. Amandine Muller

Crédit : UEC/Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency©2025