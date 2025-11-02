À 19 ans seulement, Célia Gery a pris la 2ᵉ place du X²O Badkamers Trofee Koppenbergcross, derrière Lucinda Brand.

Elle pourrait évoluer dans les rangs espoirs, mais c’est bien chez les Élites que Célia Gery (AS Bike Racing / France Literie) a pris le départ de la première manche du X²O Badkamers Trofee, sur les pentes du mythique Koppenberg. Après avoir remporté ses trois premiers cross de la saison (2ᵉ manche de la Swiss Cyclocross Cup et les deux manches de coupe de France à Albi), la Française a affronté le gratin du cyclo-cross mondial en Belgique. Au terme d’une superbe course de sa part, la championne du monde Espoirs sur route a pris la deuxième place, seulement devancée par Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions). Sara Cassola (Crelan – Corendon) complète le podium tandis que, côté français, Hélène Clauzel (UVCA Troyes) et Amandine Muller prennent respectivement la 4ᵉ et la 6ᵉ place.

Le classement du X²O Badkamers Trofee Koppenbergcross

Lucinda Brand Célia Gery Sara Cassola

Thibau Nys vainqueur chez les Hommes

Quelques minutes plus tard, chez les Hommes, la startlist était tout autant alléchante. Sur un circuit piégeux où de nombreux coureurs sont allés au sol, Thibau Nys (Baloise Glowi Lions) a su tirer son épingle du jeu pour s’imposer, lui qui effectuait sa reprise et une semaine avant de remettre son titre de champion d’Europe en jeu. Il devance Camaron Mason (Seven Racing) et Pim Ronhaar (Baloise Glowi Lions). Après avoir remporté les deux premières manches de la Coupe de France chez les Élites, Aubin Sparfel (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team) a dominé la course Espoirs du X²O Badkamers Trofee Koppenbergcross.

Le classement du X²O Badkamers Trofee Koppenbergcross Hommes